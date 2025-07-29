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17:49, 29 июля 2025Россия

Мэр столицы региона России объявил об уходе с должности

Мэр Костромы Журин объявил о переходе на другую работу
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дума города Костромы

Мэр Костромы Юрий Журин объявил, что переходит на другую должность. Обращение чиновника опубликовано на сайте гордумы столицы российского региона.

«Завершается важный период моей жизни. В связи с переходом на другую работу я решил не принимать участия в предстоящих выборах в Думу города Костромы. За четверть века мы вместе пережили много разных моментов в жизни и развитии нашего родного города», — написал он.

Журин напомнил о реализованных проектах в социальной сфере и благоустройстве, а также о модернизации инфраструктуры города. Он поблагодарил местных жителей, коллег и всех, с кем довелось работать.

Политик работал в гордуме Костромы с 2001 года, а с 2005 года в течение четырех созывов являлся ее председателем. Должность мэра города Журин занял в 2011 году.

Ранее сообщалось об отставке мэра Анапы Василя Швеца. Предположительно, его увольнение может быть связано с переходом на пост заместителя губернатора Краснодарского края.

ЖЗЛ
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