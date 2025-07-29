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10:39, 29 июля 2025Мир

МИД Китая прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа

МИД КНР: Пекин будет приветствовать улучшение отношений России и США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Китайская Народная Республика (КНР) будет приветствовать улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Так официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине, передает ТАСС.

«Китай будет приветствовать улучшение отношений между Россией и США, их вклад в обеспечение глобального мира и стабильности», — отметил дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что встреча российского и американского лидеров в Китае теоретически не исключена.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с Путиным, заявил, что «уже не слишком заинтересован в переговорах». Он добавил, что ведет с российским лидером «очень уважительные и приятные беседы», но это не приводит к урегулированию конфликта на Украине.

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