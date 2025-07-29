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15:11, 29 июля 2025Бывший СССР

На сбитом над Минском боевом дроне заметили украинские надписи

На сбитом над Минском боевом беспилотнике были надписи на украинском языке
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Следственный комитет Беларуси»

На боевом беспилотном летательном аппарате (БПЛА), сбитом в ночь на 29 июля над Минском, были надписи на украинском языке. Видео с дроном после падения опубликовал Следственный комитет (СК) Белоруссии в Telegram.

На опубликованных белорусскими правоохранителями кадрах можно заметить надписи «Не чiпати, рухома частина», «Обережно гвинт, рухома частина», «Закрiпити» (с укр. «Не трогать, подвижная часть», «Осторожно винт, движущаяся часть», «Закрепить» — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, на некоторых деталях беспилотника указано, что они произведены в Германии.

Днем во вторник в Минобороны Белоруссии сообщили, что над Минском в ночь на 29 июля был сбит неопознанный беспилотник. Ситуацию взял на личный контроль президент страны Александр Лукашенко.

Позднее в СК Белоруссии заявили, что сбитый БПЛА был начинен тротилом. Также было обнаружено большое количество поражающих элементов в виде металлических шариков.

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