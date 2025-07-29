На сбитом над Минском боевом дроне заметили украинские надписи

На сбитом над Минском боевом беспилотнике были надписи на украинском языке

На боевом беспилотном летательном аппарате (БПЛА), сбитом в ночь на 29 июля над Минском, были надписи на украинском языке. Видео с дроном после падения опубликовал Следственный комитет (СК) Белоруссии в Telegram.

На опубликованных белорусскими правоохранителями кадрах можно заметить надписи «Не чiпати, рухома частина», «Обережно гвинт, рухома частина», «Закрiпити» (с укр. «Не трогать, подвижная часть», «Осторожно винт, движущаяся часть», «Закрепить» — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, на некоторых деталях беспилотника указано, что они произведены в Германии.

Днем во вторник в Минобороны Белоруссии сообщили, что над Минском в ночь на 29 июля был сбит неопознанный беспилотник. Ситуацию взял на личный контроль президент страны Александр Лукашенко.

Позднее в СК Белоруссии заявили, что сбитый БПЛА был начинен тротилом. Также было обнаружено большое количество поражающих элементов в виде металлических шариков.