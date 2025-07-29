Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 29 июля 2025Наука и техника

Найден простой способ снизить чувствительность к боли

Pain: Просмотр природных пейзажей через VR-гарнитуру уменьшает болевые ощущения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Просмотр природных пейзажей в виртуальной реальности помогает снизить болевую чувствительность — особенно у тех, кто глубже погружается в происходящее. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эксетера, работа которых опубликована в журнале Pain.

В ходе эксперимента участникам вызывали умеренную боль, а затем показывали 45-минутные сцены природы — либо в формате 360 градусов через VR-гарнитуру, либо на обычном экране. Виртуальная реальность оказалась почти вдвое эффективнее: у добровольцев замедлялось развитие повышенной чувствительности, а обезболивающий эффект сохранялся даже спустя несколько минут после завершения просмотра.

МРТ показала, что у людей с более выраженной связью между зонами мозга, отвечающими за подавление боли, эффект был сильнее. Авторы отмечают, что подобные решения могут быть полезны в клиниках и домах престарелых — особенно там, где нет возможности бывать на природе.

Ранее ученые уже подтвердили, что виртуальная реальность помогает в восстановлении после инсульта. Использование VR-технологий в дополнение к стандартной терапии способствует лучшему восстановлению движений рук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил России новый ультиматум, но не смог придумать наказание. Собирается ли он исполнять собственные угрозы?

    Предсказано будущее курса доллара до конца года

    Гиена напала на испражнявшегося мужчину

    Перечислены меры безопасности при играх с едой во время секса

    Экс-чемпион мира по боксу умер после продолжительной борьбы с деменцией

    Российский командир рассказал о бегстве иностранных наемников в ДНР

    Найден простой способ снизить чувствительность к боли

    ВСУ понесли «необоснованно большие потери» при попытке удержать село в ДНР

    На Украине разгорелся скандал из-за дорогой фотосессии премьер-министра

    При ударе ВСУ по Ростовской области погиб человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости