Определен эффективный способ восстановления после инсульта

Cochrane: Виртуальная реальность восстанавливает движение рук после инсульта

Ученые подтвердили: виртуальная реальность (VR) помогает восстановить движение рук после инсульта. Исследование, опубликованное в базе данных Cochrane, проанализировало 190 испытаний с участием более 7000 пациентов. Выяснилось, что использование VR вместе с обычной терапией улучшает функции рук лучше, чем традиционные методы лечения.

Преимущество VR — в возможности увеличить общее время реабилитации без постоянного контроля врача. Пациенты могут тренироваться дольше и активнее, используя игровые технологии — от простых до погружающих в виртуальный мир.

Исследователи отмечают, что VR также помогает улучшить равновесие и уменьшить ограничения в активности, но влияние на мобильность и качество жизни пока изучено недостаточно. Большинство текущих исследований посвящены именно тренировкам движений, а вот практические навыки — одевание или приготовление пищи — пока остаются вне фокуса.

Ученые призывают развивать более сложные VR-программы, имитирующие реальные задачи, которые сложно повторить в обычных условиях. Технология безопасна и переносится пациентами хорошо. В целом виртуальная реальность становится перспективным дополнением к реабилитации после инсульта, открывая новые возможности для восстановления.

Ранее ученые установили связь между загрязнением микропластиком и повышенным риском развития диабета 2 типа, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что жители прибрежных районов с высокой концентрацией микропластика в океане сталкиваются с более частыми случаями этих болезней по сравнению с районами с чистой водой.