Названа причина пожара в строящемся ЖК от ПИК в Москве

ТАСС: Причиной пожара в ЖК от ПИК могло стать неосторожное обращение с огнем

Причиной пожара в строящемся жилом комплексе (ЖК) от застройщика ПИК на севере Москвы могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

В настоящее время пожар в строящемся ЖК комфорт-класса «Большая Академическая 85» в Тимирязевском районе потушен. Из здания было спасено 32 человека. В здании горели строительные материалы на площади 30 квадратных метров и 60 метров кабеля.

О пожаре в ЖК стало известно во вторник, 29 июля. К прибытию спасателей горел первый этаж, а верхние окутал густой дым. На 12, 14 и 19 этажах дожидались помощи 15 рабочих. После эвакуации двоим людям понадобилась медицинская помощь.