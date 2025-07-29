Невролог рассказал об опасном последствии пандемии

Врач-невролог Шахнович: Отсутствие нагрузок в пандемию повлияло на мозги людей

Отсутствие физической нагрузки и возросший стресс повлияли на скорость старения мозга у переживших пандемию коронавируса COVID-19, считает врач-невролог, доктор медицинских наук, руководитель «Центра неврологии» Виктор Шахнович. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Чтобы мозг функционировал нормально, должен быть нормальный кровоток, а для того, чтобы был нормальный кровоток, человек должен постоянно иметь физическую нагрузку. Потому что если физическая нагрузка малая, то сердечный выброс очень малый и количество крови, поступающей в организм, уменьшается, а кровь несет кислород», — сказал Шахнович.

Уменьшение сердечного выброса приводит к сокращению объемов крови, поступающей в головной мозг, добавил невролог, уточнив, что это вызывает кислородное голодание или гипоксию.

«Нам ограничили возможность гулять, возможность заниматься спортом, закрыли спортивно-оздоровительные комплексы, запретили бегать по паркам — это первая причина. Вторая причина — человек все время находился дома, дома делать нечего и не происходила утомляемость организма, а если не происходила утомляемость, то не было достаточной необходимости в восстановлении, а сон снижает стресс и увеличивает переносимость к чему-либо», — пояснил специалист.

Ранее ученые Ноттингемского университета (Великобритания) пришли к выводу, что пандемия коронавируса могла значительно повлиять на здоровье мозга людей, даже если они не болели COVID-19. На основе изучения данных биобанка Великобритании специалисты выяснили, что из-за пандемии у наблюдаемых ускорились процессы старения мозга. При этом некоторые пациенты даже не болели коронавирусом. С помощью передовых инструментов искусственного интеллекта (ИИ) исследователи выяснили, что во время пандемии мозг человека в среднем старел на пять с половиной месяцев быстрее, чем до 2020 года.

