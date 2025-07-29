Основатель Tesla отругал Маска из-за дешевого электрокара

Основатель Tesla Эберхард назвал пикап Cybertruck «мусорным баком»

Сооснователь американской корпорации Tesla Мартин Эберхард раскритиковал главу компании Илона Маска за отказ выпускать недорогие электрокары. Об этом Эберхард заявил в интервью YouTube-блогеру Kim Java.

В ходе разговора Эберхард, который вместе с Марком Тарпеннингом основал Tesla, заявил, что компания пошла путем, который он не одобряет. Так, специалист недоволен тем, что Илон Маск не заинтересован в выпуске доступных электрокаров, — по мнению Эберхарда, это должно было принести фирме успех.

«Я на самом деле разочарован тем, что Tesla отменила свою программу по выпуску бюджетных автомобилей, потому что именно они нужны миру», — заявил основатель компании. По его словам, вместо недорогого автомобиля с электрическим двигателем Tesla выпустила грузовик «похожий на мусорный бак». Таким образом Мартин Эберхард выразил свое отношение к футуристическому пикапу Cybertruck и отругал создателей модели.

Мужчина также заметил, что вместо создания дешевого электромобиля за условные 25 тысяч долларов (2 миллиона рублей) компания Маска выпускает упрощенные версии Model Y и Model 3. Эберхард не впервые критикует Tesla — в апреле он заявил, что без дешевых электрокаров компания Илона Маска не сможет конкурировать с китайскими производителями.

В конце июля стало известно, что корпорация Tesla рассмотрит идею создания компактной версии электропикапа Cybertruck.