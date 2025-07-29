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12:26, 29 июля 2025Забота о себе

Опровергнут один из самых распространенных мифов об инфаркте

Врач Карризо: Инфаркт может произойти при нормальном холестерине
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Johner Images / Getty Images

Существует мнение, что инфаркт может случиться только у людей с высоким уровнем холестерина в крови, однако это не так, уверяет врач Дэвид Карризо. В разговоре с изданием Vanitatis он опроверг один из самых распространенных мифов о сердечно-сосудистых заболеваниях.

Как отметил Карризо, у человека с нормальным уровнем холестерина тоже может произойти инфаркт. Нельзя объяснить одним простым показателем сложные процессы в организме, подчеркнул он.

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Существует большое количество факторов, увеличивающих риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе и инфаркта, продолжил медик. В качестве примера он привел инсулинорезистентность, уровень глюкозы в крови, высокое артериальное давление, малоподвижный образ жизни, ультраобработанные продукты в рационе и вялотекущее хроническое воспаление в организме.

Ранее терапевт Пунам Кришан рассказала, как проявляется инфаркт у женщин. По ее словам, стоит обратить внимание на внезапную сильную усталость.

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