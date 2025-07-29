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20:44, 29 июля 2025Мир

Осужденному за геноцид Младичу отказали в досрочном освобождении

МОМУТ отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении по состоянию здоровья
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Ратко Младич

Ратко Младич. Фото: Jerry Lampen / Reuters

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отказал экс-командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу в досрочном освобождении по состоянию здоровья. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление суда.

«Медицинские заключения явно указывают на то, что жизнь Младича подходит к концу... Тем не менее у него отсутствуют острые неизлечимые заболевания, которые могли бы оправдать его досрочное освобождение», — сказано в сообщении.

При этом конкретные медицинские показания 83-летнего генерала не раскрываются, однако сообщается о его когнитивных нарушениях и как минимум двух госпитализациях в текущем году.

22 ноября 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Младича виновным в военных преступлениях в Боснии и приговорил его к пожизненному лишению свободы. В частности, его признали виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, а также в геноциде мусульман в Сребренице.

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