Известный ведущий пришел в ярость из-за отказавшейся пустить его на работу охраны

Радиоведущий МакГиннесс пожаловался на отказавшуюся пустить его на работу охрану

Известный английский комик Пэдди МакГиннесс, который по воскресеньям ведет авторскую программу на радиостанции BBC Radio 2, пришел в ярость из-за сотрудника службы безопасности «Би-би-си», отказавшегося пустить его на работу. Об этом сообщает The Sun.

В эфире собственной программы МакГиннесс пожаловался, что пришел на работу без пропуска и документов, и охранник не разрешил ему войти в здание. «Как долго я веду это шоу? На самом деле уже больше года. Мне просто интересно, когда же охрана начнет узнавать меня. (...) Я прихожу каждое воскресенье целый год, а сегодня утром какой-то парень все равно не пустил меня», — возмутился он.

Ранее МакГиннесс рассказал о неприятном случае на съемках экстремального реалити-шоу Tempting Fortune («Искушение фортуны»). По его словам, один из участников программы обнаружил у себя пиявку в интимном месте.

Пэдди МакГиннесс — английский комик, теле- и радиоведущий. C 2019-го по 2022 год он был ведущим культового шоу об автомобилях Top Gear. Сейчас он ведет шоу «Искушение фортуны» и авторскую программу на BBC Radio 2.