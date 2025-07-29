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11:53, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Известный ведущий пришел в ярость из-за отказавшейся пустить его на работу охраны

Радиоведущий МакГиннесс пожаловался на отказавшуюся пустить его на работу охрану
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Пэдди МакГиннесс

Пэдди МакГиннесс. Фото: IMAGO / Cody Froggatt / News Images / Globallookpress.com

Известный английский комик Пэдди МакГиннесс, который по воскресеньям ведет авторскую программу на радиостанции BBC Radio 2, пришел в ярость из-за сотрудника службы безопасности «Би-би-си», отказавшегося пустить его на работу. Об этом сообщает The Sun.

В эфире собственной программы МакГиннесс пожаловался, что пришел на работу без пропуска и документов, и охранник не разрешил ему войти в здание. «Как долго я веду это шоу? На самом деле уже больше года. Мне просто интересно, когда же охрана начнет узнавать меня. (...) Я прихожу каждое воскресенье целый год, а сегодня утром какой-то парень все равно не пустил меня», — возмутился он.

Ранее МакГиннесс рассказал о неприятном случае на съемках экстремального реалити-шоу Tempting Fortune («Искушение фортуны»). По его словам, один из участников программы обнаружил у себя пиявку в интимном месте.

Пэдди МакГиннесс — английский комик, теле- и радиоведущий. C 2019-го по 2022 год он был ведущим культового шоу об автомобилях Top Gear. Сейчас он ведет шоу «Искушение фортуны» и авторскую программу на BBC Radio 2.

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