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15:48, 29 июля 2025Путешествия

Пассажир самолета сходил в туалет перед вылетом и оказался под угрозой 14 лет тюрьмы

Daily Mail: Пассажир самолета в Австралии напал на члена экипажа из-за замечания
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Пассажир самолета в Австралии сходил в туалет перед вылетом и оказался под угрозой 14 лет тюрьмы после замечания бортпроводника. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел 14 июля в аэропорту Перта. Самолет уже готовился к взлету рейсом в Брисбен, но 59-летний Шон Джозеф Хоуленд решил посетить уборную. Член экипажа просил мужчину сесть на место и пристегнуться, однако тот не послушался. Освободив туалет, он не сдержался и толкнул отчитавшего его бортпроводника.

Пилотам пришлось вызвать на борт полицию. Хоуленда арестовали, однако он отказался сотрудничать с правоохранителями. За нападение на члена экипажа ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Ранее летевшему из Японии в США самолету авиакомпании All Nippon Airways пришлось совершить незапланированную посадку из-за пассажира, который в состоянии аффекта попытался открыть дверь воздушного судна. Позже выяснилось, что сорвавший рейс мужчина находился в медицинском кризисе.

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