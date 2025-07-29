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23:22, 28 июля 2025Силовые структуры

Повредившие памятник Блокадному трамваю россияне задержаны

В Петербурге задержали трех мужчин за осквернение памятника Блокадному трамваю
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Трое мужчин, осквернивших памятник Блокадному трамваю, задержаны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По данным пресс-службы ведомства, сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали двоих 32-летних мужчин и одного 30-летнего по местам их проживания. В скором времени их передадут в следственные органы, чтобы с ними могли провести необходимые процессуальные действия, уточнили в региональном главке.

28 июля сообщалось, что в Северной столице России трое мужчин сломали памятник Блокадному трамваю. Было возбуждено уголовное дело по статье 354.1 («Осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц») УК РФ. По данным следствия, это произошло на проспекте Стачек. Злоумышленники залезли на памятник, сломали табличку и еще несколько деталей. Один из них снимал происходящее на телефон.

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