Появилось новое видео с места обрушения здания в российском городе

Появилось новое видео с места обрушения секции здания в Екатеринбурге

Появилось новое видео с места обрушения секции трехэтажного здания в Екатеринбурге. Ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видна рухнувшая часть строения и железобетонные конструкции. В оголившихся помещениях виднеются шкафы и офисные столы.

О происшествии на улице Мартовской в Екатеринбурге стало известно 29 июля. В сети также появилось видео с места ЧП. На кадрах видны груда обломков и искореженные конструкции.

На данный момент известно, что спасатели эвакуировали 24 человека. Отмечается, что сотрудники МЧС продолжают обследовать завалы. На месте ЧП работают 34 сотрудника ведомства и 22 единицы техники.