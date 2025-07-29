Премьер Польши принес на заседание правительства боевые части дронов

Премьер Польши Туск принес на заседание правительства боевые части дронов

Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства боевые части дронов. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил о безопасности снарядов. По словам Туска, он принес их в рамках демонстрации, чтобы побудить правительство стимулировать производство такой продукции в Польше.

«Я принес это с собой с удовольствием, чтобы показать, чем мы должны гордиться. Это должно хорошо повлиять на собравшихся, если речь идет о реполонизации производства в широком понимании. Мы говорим о польской продукции», — подчеркнул Туск.

Ранее портал War Infographics сообщил, что Польша усиленно готовится к возможному конфликту с Россией, увеличивая вложения в оборонную сферу. Отмечается, что с 2022 года оборонный бюджет Польши увеличился втрое. По данным портала, с начала 2022 года страна заказала более 8 тысяч ракет, 2 тысяч артиллерийских установок и тысячи других единиц оборудования и вооружений.