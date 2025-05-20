В действиях Польши увидели подготовку к конфликту с Россией

War Infographics: Польша усиленно готовится к возможному конфликту с Россией

Польша усиленно готовится к возможному конфликту с Россией, увеличивая вложения в оборонную сферу. Подготовку к конфликту в действиях Варшавы увидел портал War Infographics.

Отмечается, что с 2022 года оборонный бюджет Польши увеличился втрое. По данным портала, с начала 2022 года страна заказала более 8 тысяч ракет, 2 тысяч артиллерийских установок и тысячи других единиц оборудования и вооружений.

«Эти заказы были сделаны как у польских производителей, так и у международных поставщиков», — уточняет портал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отвечает точечно и адекватно на недружественные шаги Польши. По ее словам, Варшава, закрыв генконсульство РФ, в первую очередь ударила по самой себе и собственным гражданам.