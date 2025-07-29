При атаке дрона на российское село погиб мирный житель

При атаке дрона на село Карыж в Курской области погиб 19-летний мирный житель

FPV-дрон атаковал село Карыж в Глушковском районе Курской области. В результате погиб 19-летний мирный житель, сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки погиб 19-летний сотрудник компании связи "Алабуга"», — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в оккупированных населенных пунктах Курской области запрещенные испанские мины.

До этого сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои усилия на доукомплектовании подразделений на границе с Россией у Курской области.