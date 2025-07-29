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14:00, 29 июля 2025Экономика

Производитель автобусов в России остановил работу вслед за КАМАЗом и ГАЗом

Mash: Производитель автобусов ПАЗ остановил работу минимум до 4 августа
Вячеслав Агапов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Производитель автобусов ПАЗ остановил работу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из ведущих российских производителей автобусов остановил мощности минимум до 4 августа. Причиной называют резкое снижение спроса на большегрузы. Пока предприятие не работает, на площадке проведут ремонтные и восстановительные работы. Все 2600 сотрудников в это время будут числиться в корпоративном отпуске.

Ранее о переходе на сокращенную неделю объявили КАМАЗ и ГАЗ. Причиной стал кризис на рынке грузовых автомобилей, отмечают представители компаний. Падение продаж в сегменте среднетоннажных грузовиков составило 40 процентов, для легких коммерческих автомобилей — 30 процентов и 60 процентов для автобусов.

Первым о возможном переходе на четырехдневку заявил «АвтоВАЗ». Компания рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок и перехода на неполную рабочую неделю в начале осени. Причиной называют высокую ключевую ставку, ужесточение требований к заемщикам по автокредитам, а также большие объемы поставок импортных автомобилей.

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