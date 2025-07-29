Путин назначил нового посла России в Бельгии

Путин назначил Дениса Гончара послом России в Бельгии

Российский президент Владимир Путин назначил Дениса Гончара послом России в Бельгии. Об этом говорится в указе главы государства, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

С апреля 2019 года Денис Гончар занимал позицию директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.

Он сменит на новой должности Александра Токовинина, который был послом России в Бельгии с 2016 года.

Ранее президент России Владимир Путин назначил директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгия Михно новым послом в Польше.