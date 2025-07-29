Раскрыто число пострадавших из-за взрыва в российской колонии

В результате взрыва в волгоградской ИК-9 четверо осужденных получили ожоги

В результате взрыва в волгоградской колонии №9 (ИК-9) пострадали четверо осужденных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области.

По данным агентства, в результате взрыва четверо заключенных получили ожоги различной степени тяжести. Они госпитализированы.

По предварительной информации, осужденные пострадали во время трудовой деятельности.

29 июля во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошел взрыв газового баллона с последующим воспламенением.