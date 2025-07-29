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10:55, 29 июля 2025Силовые структуры

Раскрыто число пострадавших из-за взрыва в российской колонии

В результате взрыва в волгоградской ИК-9 четверо осужденных получили ожоги
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В результате взрыва в волгоградской колонии №9 (ИК-9) пострадали четверо осужденных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области.

По данным агентства, в результате взрыва четверо заключенных получили ожоги различной степени тяжести. Они госпитализированы.

По предварительной информации, осужденные пострадали во время трудовой деятельности.

29 июля во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошел взрыв газового баллона с последующим воспламенением.

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