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14:24, 29 июля 2025Наука и техника

Tesla анонсировала выход «последнего автомобиля»

Tesla рассказала о своем последнем автомобиле без автопилота — Roadster 2
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Tesla

Американская корпорация Tesla анонсировала выпуск второго поколения спортивного автомобиля Roadster. Об этом сообщает издание InsideEVs.

О выходе нового электрокара заявил вице-президент Tesla Ларс Морави. По его словам, Roadster 2 станет последним автомобилем «для водителя». Морави объяснил, что технологии беспилотного вождения развиваются и автопилот в следующих машинах будет сам возить людей.

«Учитывая, куда Tesla движется в вопросе автономности, мы понимаем, что это "лебединая песня" автомобилей», — описал будущий спорткар Морави. Топ-менеджер Tesla не стал раскрывать сроки выхода электрокара, но заметил, что он «определенно, находится в разработке». «Мы готовимся к суперкрутой презентации. Это будет сногсшибательно, как говорит Илон Маск», — заметил специалист.

Журналисты InsideEVs заметили, что прототип Roadster 2 был представлен еще в 2017 году, а выпуск машины должен был состояться в 2020 году. Однако его задержали. «По мнению Маска и Морави, все, что имеет руль, может устареть. И Roadster — это последний большой шаг Tesla», — подчеркнули авторы.

Tesla Roadster первого поколения оказался первым автомобилем компании Илона Маска. Он выпускался с 2008 года. Двухдверный электрокар мог разгоняться до 100 километров в час за 4 секунды, максимальный запас хода составлял 400 километров. Базовая модель оценивалась в 109 тысяч долларов, или около 8,9 миллиона рублей.

В конце июля вице-президент Tesla Ларс Морави пообещал, что компания выпустит компактную версию пикапа Cybertruck.

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