«Ъ»: Суды стали наказывать по УК РФ водителей за опасное вождение

Российские суды придумали способ наказывать водителей за опасное вождение, дрифтеров и хулиганов за выходки на дороге, угрожающие безопасности других участников движения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ряде регионов нарушителей стали привлекать к уголовной ответственности и назначать различные виды наказаний — от штрафов до лишения свободы. Суды привлекают недобросовестных автомобилистов по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»), которая ранее почти не применялась.

Первый приговор по этой статье был вынесен в начале 2025 года, сообщила ГАИ. В Каспийске водитель Porsche Cayenne на большой скорости несся по встречной полосе, снимая езду на видео. Суд оштрафовал его на 180 тысяч рублей. Также приговоры были вынесены в Подмосковье, Приморье, Петербурге, Коми и Саратовской области. Водители несут наказание за дрифты на проезжей части, резкие перестроения, обгоны, подрезания и другие опасные маневры, совершенные из хулиганских побуждений и создающие угрозу безопасности на дороге.

Таким способом власти надеются решить проблему агрессивного вождения, которая зреет уже десять лет.

22 июля Одинцовский городской суд вынес приговор автоблогеру Гаджи Гаджиеву, который в ночь на 16 ноября 2024 года дрифтовал на парковке, не справился с управлением, въехал в толпу, в результате двое пострадали, а сам водитель скрылся с места ДТП. Гаджиеву назначили три года колонии-поселения.