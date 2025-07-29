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03:37, 29 июля 2025Бывший СССР

Российские танкисты победили в схватке с двумя танками ВСУ

РИАН: Экипаж танка ВС РФ одолел в схватке два танка ВСУ на дистанции 50 метров
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Экипаж танка Вооруженных сил (ВС) России в населенном пункте Елизаветовка в ДНР одолел два вражеских танка, выйдя победителем из схватки. Об этом журналистам РИА Новости рассказал командир танка 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Тайсон.

По его данным, танковый бой произошел против двух танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Встреча с танком противника состоялась на расстоянии 50 метров. «Мой экипаж успел выстрелить самый первый», — поделился танкист.

Военнослужащий отметил, что первый танк противника получил пять попаданий осколочно-фугасными снарядами, затем полностью сгорел. Второй танк украинской армии был поврежден, однако не потерял ход и сумел отступить.

Ранее российский боец заявил о нехватке у ВСУ людей. Речь шла о Елизаветовке, куда украинское командование направляет в район больше ударных дронов.

Российская армия взяла Елизаветовку под контроль 13 апреля. Территорию заняли военные из группировки «Центр».

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