РИА Новости: Иностранные наемники массово бежали из Новоэкономического в ДНР

Иностранные наемники бежали из населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике (ДНР) перед его освобождением Российской армией. Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии с позывным Крис.

«Очень много наемников. Сам лично видел только двоих. Видел по стримам, расчеты наблюдают, как они убегают», — сказал он.

По его словам, он отчетливо видел, что беглецы были «совсем неславянской внешности». Военнослужащий также отметил, что среди наемников были и афроамериканцы.

Ранее военный суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы гражданина Парагвая Родриго Кристиана Карвалло за наемничество в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он участвовал в боевых действиях в Курской области, за что получил восемь тысяч долларов.