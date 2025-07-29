Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:47, 29 июля 2025Бывший СССР

Российский командир рассказал о бегстве иностранных наемников в ДНР

РИА Новости: Иностранные наемники массово бежали из Новоэкономического в ДНР
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Иностранные наемники бежали из населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике (ДНР) перед его освобождением Российской армией. Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии с позывным Крис.

«Очень много наемников. Сам лично видел только двоих. Видел по стримам, расчеты наблюдают, как они убегают», — сказал он.

По его словам, он отчетливо видел, что беглецы были «совсем неславянской внешности». Военнослужащий также отметил, что среди наемников были и афроамериканцы.

Ранее военный суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы гражданина Парагвая Родриго Кристиана Карвалло за наемничество в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он участвовал в боевых действиях в Курской области, за что получил восемь тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил России новый ультиматум, но не смог придумать наказание. Собирается ли он исполнять собственные угрозы?

    Предсказано будущее курса доллара до конца года

    Гиена напала на испражнявшегося мужчину

    Перечислены меры безопасности при играх с едой во время секса

    Экс-чемпион мира по боксу умер после продолжительной борьбы с деменцией

    Российский командир рассказал о бегстве иностранных наемников в ДНР

    Найден простой способ снизить чувствительность к боли

    ВСУ понесли «необоснованно большие потери» при попытке удержать село в ДНР

    На Украине разгорелся скандал из-за дорогой фотосессии премьер-министра

    При ударе ВСУ по Ростовской области погиб человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости