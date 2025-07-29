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17:44, 29 июля 2025Спорт

Российский пловец объяснил неудачу на чемпионате мира старческим маразмом

Пловец Колесников о шестом месте на чемпионате мира: Начался старческий маразм
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrea Staccioli / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал шестое место на дистанции 100 метров на спине, показанный на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Его слова приводит ТАСС.

«Фигня какая-то началась — старческий маразм», — объяснил спортсмен. Он подчеркнул, что недоволен результатом, так как мог проплыть быстрее, однако добавил, что не слишком сильно расстроился.

25-летний Колесников показал результат 52,38 секунды. Победителем стал Питер Кетце из ЮАР с результатом в 51,85 секунды. На втором месте расположился итальянец Томас Чеккон (51,90). Третьим стал француз Йоанн Ндойе-Бруар (51,92).

Колесников на Олимпийских играх-2020 взял серебро на дистанции 100 метров на спине, а также бронзу на стометровке вольным стилем. Кроме того, россиянин является шестикратным чемпионом мира на короткой воде. Он обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине.

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