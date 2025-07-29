Российского бойца джиу-джитсу отстранили от турнира из-за доноса украинцев

Бойца джиу-джитсу Бешенца отстранили от Всемирных игр из-за доноса украинцев

Российского бойца джиу-джитсу Дмитрия Бешенца отстранили от Всемирных игр из-за доноса украинцев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова президента Российской федерации джиу-джитсу Георгия Куковерова.

Куковеров заявил, что основанием для отстранения Бешенца от турнира стали материалы, которые пришли от украинцев в комитет по соответствию Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA). При этом у Международной федерации джиу-джитсу не было никаких претензий к россиянину.

«Украинцы сообщили в IWGA, что Бешенец в социальных сетях является подписчиком групп "Путин — наш президент" и "Вежливые люди". Также в адрес комитета поступило несколько фотографий, на которых ученики Бешенца стоят на пьедестале на фоне баннера с эмблемой "Динамо". На других фото его ученики стоят на фоне баннера "Воронеж — родина ВДВ"», — рассказал Куковеров.

41-летний Бешенец — семикратный чемпион мира по джиу-джитсу. Всемирные игры пройдут в китайском Чэнду с 7 по 17 августа 2025 года.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.