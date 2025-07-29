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09:04, 29 июля 2025Россия

Стало известно о смерти служившего в Росгвардии россиянина

В Екатеринбурге служившего в Росгвардии мужчину нашли без признаков жизни
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге 27-летнего мужчину, служившего в Росгвардии, нашли без признаков жизни после пропажи. О смерти россиянина стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям издания, он пропал 27 июля. К поискам горожанина были привлечены представители отряда «ЛизаАлерт». Предположительно, последний раз мужчина выходил на связь со страницы во «ВКонтакте».

Следователи и сотрудники полиции пока произошедшее не комментировали.

До этого сообщалось, что женщину в черном пакете нашли на конвейере завода в Нижнем Тагиле Свердловской области. Спасти ее не удалось.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Еще раньше в Приморском крае депутата обнаружили без признаков жизни за заброшенным кафе.

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