Стало известно о смерти служившего в Росгвардии россиянина

В Екатеринбурге служившего в Росгвардии мужчину нашли без признаков жизни

В Екатеринбурге 27-летнего мужчину, служившего в Росгвардии, нашли без признаков жизни после пропажи. О смерти россиянина стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям издания, он пропал 27 июля. К поискам горожанина были привлечены представители отряда «ЛизаАлерт». Предположительно, последний раз мужчина выходил на связь со страницы во «ВКонтакте».

Следователи и сотрудники полиции пока произошедшее не комментировали.

До этого сообщалось, что женщину в черном пакете нашли на конвейере завода в Нижнем Тагиле Свердловской области. Спасти ее не удалось.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Еще раньше в Приморском крае депутата обнаружили без признаков жизни за заброшенным кафе.