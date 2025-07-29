Стало известно об ударе хуситов по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. Заявление прозвучало от представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сари, слова которого приводит Al Masirah.

Уточняется, что удар был нанесен ракетой типа «Палестина-2».

Ранее сообщалось, что атакованный хуситами греческий сухогруз Eternity C затонул. В начале июля движение взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз Magic Seas.