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23:34, 29 июля 2025Мир

Стало известно об ударе хуситов по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. Заявление прозвучало от представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сари, слова которого приводит Al Masirah.

Уточняется, что удар был нанесен ракетой типа «Палестина-2».

Ранее сообщалось, что атакованный хуситами греческий сухогруз Eternity C затонул. В начале июля движение взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз Magic Seas.

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