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21:12, 29 июля 2025Из жизни

Тигрица напала на сотрудника зоопарка

В Индии тигрица бросилась на смотрителя, который менял ей воду
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Смотритель зоопарка в Индии получил травму головы после нападения тигра. Об этом сообщает Deccan Chronicle.

Сотрудник зоопарка Рамачандран в городе Тривандрум менял воду в вольере тигрицы. Неожиданно хищница бросилась на него сквозь прутья решетки. По словам директора зоопарка Манджу Деви, тигрица, перевезенная из округа Ваянад, ударила мужчину лапой, когда он наклонился, чтобы поменять поилку.

Рамачандран получил незначительную травму кожи головы и был доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь. После осмотра его выписали. «Это было совершенно неожиданно», — отметила Деви. Она подчеркнула, что сотрудник отвечает за вольеры с тиграми уже много лет. В зоопарке заявили, что подобные инциденты происходят крайне редко, и пообещали пересмотреть меры безопасности.

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Ранее в австралийском штате Квинсленд лев набросился на посетительницу зоопарка и оторвал ей руку. Инцидент произошел утром 6 июля в питомнике Darling Downs Zoo недалеко от города Тувумба.

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