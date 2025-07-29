Трамп оценил потенциальные санкции против России

Трамп заявил, что потенциальные санкции против РФ могут быть неэффективными

Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальные санкции против России, которые он намерен ввести в случае провала сделки по Украине, могут оказаться неэффективными. Его слова передает РИА Новости.

«Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести. Возможно, это повлияет, а может, и нет», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что не тревожится по поводу последствий введения пошлин для мирового энергетического рынка

Ранее президент США заявил о 10-дневном сроке для достижения прекращения огня на Украине, который начинается уже сегодня, 29 апреля. «10 дней, начиная с сегодняшнего дня», — сказал он.