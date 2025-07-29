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20:54, 29 июля 2025Мир

Трамп оценил потенциальные санкции против России

Трамп заявил, что потенциальные санкции против РФ могут быть неэффективными
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальные санкции против России, которые он намерен ввести в случае провала сделки по Украине, могут оказаться неэффективными. Его слова передает РИА Новости.

«Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести. Возможно, это повлияет, а может, и нет», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что не тревожится по поводу последствий введения пошлин для мирового энергетического рынка

Ранее президент США заявил о 10-дневном сроке для достижения прекращения огня на Украине, который начинается уже сегодня, 29 апреля. «10 дней, начиная с сегодняшнего дня», — сказал он.

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