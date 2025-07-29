Трампа разочаровала пассивность ЕС

Politico: Трамп был разочарован пассивной позицией ЕС на торговых переговорах

Президент США Дональд Трамп был разочарован пассивной позицией Европейского союза (ЕС) на торговых переговорах о пошлинах. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Президент был полностью разочарован отсутствием динамики с их стороны; они просто встречались и разговаривали, но ничего не делали. Затем он отправил письмо, и все изменилось — они поняли, что он настроен серьезно. Они поняли, что подвергнут себя значительному риску, если не сядут за стол переговоров», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что за первые 13 виртуальных и личных встреч ЕС не сделал США ни одного предложения. Администрация Трампа в частном порядке высказывалась о действиях европейцев более резко, чем сам американский лидер.

27 июля США и Европейский союз договорились о торговой сделке. По ее условиям, ЕС приобретет у США энергоносители, сумма которых составит 750 миллиардов долларов, а также инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов.