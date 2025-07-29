Трое мирных жителей пострадали при массированном ударе ВСУ по российскому региону

Гладков сообщил о трех пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области

Три человека пострадали при массированном ударе ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Ранены трое мужчин. У одного из них травматическая ампутация руки, двое получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения. Все пострадавшие доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ», — написал он.

Еще один дрон ударил по частному дому, строение получило повреждение. Помимо этого, в селе Белянка в поле сдетонировало взрывное устройство, удар пришелся по КамАЗу и комбайну.

Атака также пришлась еще на шесть населенных пунктов — поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Графовка и Зозули, а также хутор Леоновка, следует из публикации Гладкова.

В этот же день глава территориальной администрации Валуйского округа в Белгородской области Татьяна Рябикина и водитель попали под удар дрона Вооруженных сил Украины. У чиновницы выявили осколочное ранение плеча, а у мужчины — баротравму.