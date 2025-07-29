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12:53, 29 июля 2025Бывший СССР

Украинские военные назвали причину истощения ВСУ

CNN: Украинские военные рассказали об истощении ВСУ из-за нехватки людей
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ощущается нехватка личного состава, что приводит к истощению армии. Об этом CNN рассказал командир одного из подразделений ВСУ.

«У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Война для них закончилась, остаются только старые бойцы, они устали и хотят, чтобы их заменили, но никто этого не делает», — назвал он причину истощения украинской армии.

По словам собеседника телекомпании, между военными, властями Украины и гражданами страны отсутствует коммуникация. Он отметил, что многие вещи не сообщаются и замалчиваются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет. Уточняется, что граждане в возрасте старше 60 лет смогут служить на должностях рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава.

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