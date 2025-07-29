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05:01, 29 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее курса доллара до конца года

Экономист Гриф: Доллар может укрепиться осенью до 88 рублей
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На текущий момент курс доллара стабилен, однако до конца года он может измениться, сообщил заместитель генерального директора по экономике и промышленности Делового экономического центра СНГ, председатель совета по развитию Российско-Оманского бизнеса при Правительстве Москвы Александр Гриф. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Говоря о факторах и тенденциях, влияющих на курсовое соотношение, эксперт отметил, что высокие цены на сырье в начале года и сокращение импорта под давлением санкций обеспечили рублю прочную поддержку экспортной выручкой. Сейчас же сырьевая конъюнктура несколько ухудшилась: нефть марки Brent держится на уровне около 68 долларов за баррель, и эксперты не ждут существенного роста цен, указал он.

«Профицит внешней торговли РФ сохраняется, хотя снижается: Центробанк прогнозирует сальдо около 104 миллиардов долларов в 2025 году при экспорте около 410 миллиардов долларов и импорте около 306 миллиардов. Международные резервы близки к историческому максимуму: 683,7 миллиарда долларов на 18 июля — это служит буфером стабильности рубля», — поделился Гриф.

Жесткая денежно-кредитная политика, по его словам, сдерживала инфляцию и ограничивала импорт, поддерживая чрезмерно крепкий рубль. Текущее понижение ключевой ставки до 18 процентов знаменует начало ее плавного смягчения, что со временем умеренно ослабит рубль, полагает эксперт.

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Во второй половине 2025 года национальная валюта будет дешеветь плавно и без резких скачков на примерно 5-10 процентов от текущего уровня при условии отсутствия новых внешних шоков и сохранения контроля над инфляцией, спрогнозировал собеседник «Ленты.ру».

К концу августа рубль может торговаться на отметке 80-83 за доллар, в ноябре — 85-88, предположил эксперт. Евро же к концу лета доберется до отметки 90-95 рублей за доллар, а к ноябрю — к 100, считает он.

В понедельник, 28 июня, доллар впервые за полтора месяца стал стоить больше 80 рублей.

Ранее Центробанк опустил ключевую ставку с 20 до 18 процентов.

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