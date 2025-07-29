Предсказано будущее курса доллара до конца года

Экономист Гриф: Доллар может укрепиться осенью до 88 рублей

На текущий момент курс доллара стабилен, однако до конца года он может измениться, сообщил заместитель генерального директора по экономике и промышленности Делового экономического центра СНГ, председатель совета по развитию Российско-Оманского бизнеса при Правительстве Москвы Александр Гриф. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Говоря о факторах и тенденциях, влияющих на курсовое соотношение, эксперт отметил, что высокие цены на сырье в начале года и сокращение импорта под давлением санкций обеспечили рублю прочную поддержку экспортной выручкой. Сейчас же сырьевая конъюнктура несколько ухудшилась: нефть марки Brent держится на уровне около 68 долларов за баррель, и эксперты не ждут существенного роста цен, указал он.

«Профицит внешней торговли РФ сохраняется, хотя снижается: Центробанк прогнозирует сальдо около 104 миллиардов долларов в 2025 году при экспорте около 410 миллиардов долларов и импорте около 306 миллиардов. Международные резервы близки к историческому максимуму: 683,7 миллиарда долларов на 18 июля — это служит буфером стабильности рубля», — поделился Гриф.

Жесткая денежно-кредитная политика, по его словам, сдерживала инфляцию и ограничивала импорт, поддерживая чрезмерно крепкий рубль. Текущее понижение ключевой ставки до 18 процентов знаменует начало ее плавного смягчения, что со временем умеренно ослабит рубль, полагает эксперт.

Во второй половине 2025 года национальная валюта будет дешеветь плавно и без резких скачков на примерно 5-10 процентов от текущего уровня при условии отсутствия новых внешних шоков и сохранения контроля над инфляцией, спрогнозировал собеседник «Ленты.ру».

К концу августа рубль может торговаться на отметке 80-83 за доллар, в ноябре — 85-88, предположил эксперт. Евро же к концу лета доберется до отметки 90-95 рублей за доллар, а к ноябрю — к 100, считает он.

В понедельник, 28 июня, доллар впервые за полтора месяца стал стоить больше 80 рублей.

Ранее Центробанк опустил ключевую ставку с 20 до 18 процентов.

