В ЕК раскрыли подробности ультиматума Трампа России

Кеерсмакер: Трамп и фон дер Ляйен обсуждали ультиматум России по Украине

Президент США Дональд Трамп и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на переговорах поднимали вопрос о сокращении 50-дневного срока урегулирования конфликта на Украине, который американский лидер представил в качестве ультиматума России. Об этом сообщил представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер на брифинге, его слова приводит ТАСС.

«Да, такой вопрос поднимался в ходе консультаций президента Трампа и председателя фон дер Ляйен», — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее Трамп заявил, что сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. По его мнению, прогресса в мирном урегулировании не происходит, поэтому он больше не видит смысла ждать.

14 июля президент США пообещал ввести тарифы в 100 процентов против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.