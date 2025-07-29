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12:14, 29 июля 2025Мир

В Европарламенте пожаловались на слабость Европы перед США

Евродепутат Барли: Торговая сделка с США — явный признак слабости Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / Dwi Anoraganingrum / Globallookpress.com

Торговая сделка с США явно продемонстрировала слабость Европы. Об этом заявила изданию Tagesspiegel заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли.

«Это соглашение — не прорыв, а явный признак слабости Европы. Еврокомиссия сдала позиции под сильным давлением», — сказала евродепутат.

По ее словам, сделка с США лишь углубляет структурную зависимость стран Европейского союза (ЕС) от Вашингтона и ухудшает положение ключевых европейских отраслей.

27 июля США и Европейский союз достигли торгового соглашения. По ее условиям ЕС обязуется приобрести у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и инвестировать в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов. При этом тарифы на европейские товары составят 15 процентов, а для американских они станут нулевыми.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пошлины США в рамках торговой сделки с Евросоюзом представляют собой бремя для экономики ФРГ. По его словам, немецкая экономика пострадает от американских пошлин «в значительной степени», однако текущий уровень пошлин в 15 процентов — «лучшее, чего можно было добиться».

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