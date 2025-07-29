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22:31, 29 июля 2025Мир

В Госдуме посоветовали Трампу отказаться от языка ультиматумов

Депутат ГД Шеремет: Трампу не стоит относиться к России как к школьнику
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту США Дональду Трампу отказаться от языка ультиматумов и не относиться к России как школьнику, не выполнившему домашнее задание. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Уверяю, это ошибочный подход», — подчеркнул парламентарий.

Ранее, 28 июля, американский лидер сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он уточнил, что раньше был срок 50 дней, поскольку он хотел быть щедрым, но его администрация просто не видит никакого прогресса по этому вопросу.

14 июля президент США пообещал ввести тарифы в 100 процентов против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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