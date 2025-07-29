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13:39, 29 июля 2025Мир

В Испании конфисковали многотонную партию гашиша под видом какао и апельсинов

Испанская полиция конфисковала 3,5 тонны гашиша под видом партии апельсинов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Peruvian Presidential Palace / Handout / Reuters

Полиция Испании конфисковала у наркоторговцев несколько тонн гашиша в провинции Кадис на юге страны. Об этом сообщается на официальном сайте испанского МВД.

«Сотрудники Национальной полиции в рамках Специального плана безопасности на юге страны перехватили партию гашиша весом 3500 килограммов», — говорится в заявлении ведомства.

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Часть партии весом 1800 килограммов гашиша, скатанного в шарики, преступники завернули в обертки, внешним видом напоминающие апельсины. Остальную часть запрещенных веществ они расфасовали в мешки из-под строительных материалов и какао.

В октябре 2024 года французская полиция провела «грандиозную» конфискацию гашиша. Контрабандистами были налажены регулярные поставки запрещенных веществ в особо крупных размерах.

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