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23:59, 29 июля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о плане Зеленского сдать Донбасс ВС России

Дубинский: Зеленский перебросит резервы ВСУ под Сумы, чтобы сдать Донбасс ВС РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Из-за нового ультиматума президента США Дональда Трампа в отношении России, который сократил сроки для достижения соглашения по украинскому кризису до 10-12 дней, лидер республики Владимир Зеленский может начать перебрасывать резервы Вооруженных сил страны (ВСУ) с территории Донбасса в Сумскую область. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

«Сейчас начнется переброска резервов в Сумскую область, чтобы ускорить сдачу Донбасса русским», — раскрыл планы Киева нардеп.

По его словам, процесс передачи Донбасса под контроль ВС России был запущен администрацией Украины с момента, когда возобновились прямые переговоры с Москвой.

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