В России предложили создать православный банкинг

Брянский депутат Иванов предложил создать в РФ систему православного банкинга

На фоне распространения в России системы исламского банкинга нужно создать ее православный аналог, считает депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. Об этом он заявил в беседе с «Абзацем».

В рамках православного банкинга можно предложить альтернативные финансовые инструменты, соответствующие христианской этике, полагает парламентарий. В частности, речь идет о механизмах, при использовании которых финансирование осуществляется не под процент, а через участие в прибыли предприятий.

Также такие организации «могли бы вводить ethical banking — принципы, исключающие инвестиции в производство алкоголя, табака, азартные игры», что «является вопросом не только религии, но и социальной ответственности бизнеса» и близко многим россиянам, заключил автор инициативы.

Ранее в июле в российском парламенте поддержали продление на три года эксперимента по исламскому банкингу, запущенного в 2023 году в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Главным отличием данной системы является отсутствие предоставления займов под проценты. Вместо них используются рассрочка, лизинг и долевое финансирование. Помимо этого, участники эксперимента могут проводить операции (сделки) взаимного страхования имущественных интересов членов обществ взаимного страхования, открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, а также, имея поручение, переводить по ним деньги.

