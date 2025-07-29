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13:47, 29 июля 2025Культура

В «Союзмультфильме» объяснили ситуацию с продажей прав на Чебурашку Японии

В «Союзмультфильме» установят подписанта договора с компанией LaRubint Corp.
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В «Союзмультфильме» объяснили ситуацию с продажей прав на Чебурашку Японии и проигранным судом в США. О деталях «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе киностудии.

Согласно полученной информации, в 2016 году с представителями «Союзмультфильма» связалось неустановленное лицо от компании LaRubint Corp. с предложением заключить сделку по бренду Чебурашка. В основе сделки была передача лицензии на использование персонажа в целях мерчендайзинга. В киностудии подчеркнули, что LaRubint Corp. знала о неоднозначной на тот момент ситуации с японской компанией TXBB, так что главной целью сделки было вынудить организацию выплатить ей роялти. В итоге LaRubint проиграла суд в Японии и решила получить компенсацию убытков от самой киностудии, так что подала иск против «Союзмультфильма».

При этом в киностудии заметили, что в LaRubint Corp. на сегодняшний день нет сотрудников, которые участвовали в сделке по выдаче прав на Чебурашку. В «Сюзмультфильме» сообщили о начале следственных мероприятий по установлению подписанта данного договора со стороны «Союзмультфильма», а также лица, представляющего интересы компании LaRubint Corp. Кроме того, было отмечено, что соглашение, о котором идет речь в решении США, истекло в 2021 году, а в его заключении принимало участие бывшее руководство российской киностудии.

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