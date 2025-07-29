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17:39, 29 июля 2025Силовые структуры

В суде рассказали о «сломавшем» главу парка «Патриот» замминистра обороны России

Свидетель рассказал о «сломавшем» главу парка «Патриот» замминистра обороны
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Павел Попов

Павел Попов. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Одинцовском городском суде, где слушается уголовное дело о хищениях средств Минобороны России, прошло очередное заседание, на котором выступил свидетель, рассказавший о самоуправстве замминистра обороны Павла Попова. Об этом сообщает РБК.

Свидетель рассказал, что бывший директор учреждения Вячеслав Ахмедов человек хороший, но чрезмерно мягкий. У Ахмедова на было личной заинтересованности в хищении. «Думаю, именно из-за этой мягкости его и сломал бывший заместитель министра обороны», — заявил свидетель в суде.

Ранее выступая в суде Ахмедов также заявил, что выгоду от хищений получил лишь Попов. Бывший директор парка заключил досудебное соглашение и дал показания на Попова и генерал-майора Владимира Шестерова.

Павла Попова задержали в августе 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие посчитало, что генерал, отвечавший в 2021-2024 годах за развитие и обслуживание парка «Патриот», обогащался за счет данного учреждения. С Ахмедовым они вносили в документы о строительных работах недостоверные сведения, в результате чего было похищено 25 миллионов рублей.

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