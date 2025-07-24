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15:00, 24 июля 2025Силовые структуры

Подчиненный рассказал о пагубных приказах бывшего замминистра обороны России

Ахмедов: Выгоду от хищений в парке «Патриот» получил экс-замглавы МО РФ Попов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Вячеслав Ахмедов

Вячеслав Ахмедов. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Одинцовском городском суде по уголовному делу о хищениях средств Минобороны России выступил бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, который заявил, что выгоду получил лишь бывший замглавы военного ведомства Павел Попов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам подсудимого, за время работы в парке он получал только зарплату, никаких преференций от строительства на дачном участке Попова у него не было. Он выполнял пагубные приказы бывшего замминистра, потому что был «в полной зависимости от него» и у него не было оснований не верить генералу армии, который пообещал ему проблемы с трудоустройством. Ахмедов понимал, что был нужен Попову как беспрекословно выполняющий его требования сотрудник. «Я понимал, что совершал преступления», — добавил он, заявив, что полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном.

Бывший директор парка заключил досудебное соглашение и дал показания на Попова и генерал-майора Владимира Шестерова.

Следственный комитет России собирается предъявить Попову новые обвинения. Речь идет о двух эпизодах взяток.

Павла Попова задержали в августе 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие посчитало, что генерал, отвечавший в 2021-2024 годах за развитие и обслуживание парка «Патриот», обогащался за счет данного учреждения. С Ахмедовым они вносили в документы о строительных работах недостоверные сведения, в результате чего было похищено 25 миллионов рублей, сделали вывод следователи.

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