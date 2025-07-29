Владислав Бакальчук нашел новую работу

ТАСС: Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу в «М.Видео»

Бывший муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М.Видео». Об этом со ссылкой на пресс-службу «М.Видео-Эльдорадо» сообщает ТАСС.

По данным источника агентства на рынке электронной коммерции, на своей новой работе Бакальчук поучаствует в доработке стратегии компании — вместе с десятью экспертами он «уже находится в активном диалоге с топ-менеджментом "М.Видео-Эльдорадо" и делится своим опытом и экспертизой по различным вопросам».

Собеседник журналистов также отметил, что в период трансформации бизнеса «М.Видео» будет полезен разнообразный опыт Бакальчука в сфере онлайн-торговли, развитии IT-инфраструктуры и логистики, а в список его первоочередных задач войдет переформатирование розничной сети компании и увеличение доли онлайн-продаж до 80 процентов.

Владислав Бакальчук и его супруга Татьяна, сменившая фамилию на Ким, развелись после того, как прошлым летом достоянием общественности стал их конфликт на фоне слияния компаний Wildberries и Russ. Бакальчук утверждал, что его отстранили от управления бизнесом, а о решении об объединении с рекламной компанией договорились без него. В апреле 2025 года Савеловский суд Москвы, рассматривавший вопрос раздела имущества Ким и Бакальчука, вынес решение в пользу предпринимательницы, в результате чего она получила 100 процентов в ООО «Вайлдберриз», а также в одноименном банке.