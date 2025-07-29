ВСУ атаковали перевозившего гуманитарный груз на лодке волонтера

Хинштейн: ВСУ атаковали волонтера, перевозившего гуманитарный груз на лодке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали волонтера, перевозившего гуманитарный груз на лодке. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Украинский дрон в селе Званном Глушковского района атаковал волонтера, который на лодке перевозил гуманитарный груз. Травмы получил 50-летний мужчина. У него осколочное ранение левого плеча, правого голеностопного сустава», — написал чиновник.

Еще один удар дрона пришелся на село Большое Солдатское. Там пострадал 67-летний местный житель. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб позвоночника. На данный момент он находится в тяжелом состоянии.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что разминирование Курской области идет полным ходом. Он добавил, что для полной очистки Курской области от мин потребуется как минимум несколько месяцев.