Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 29 июля 2025Россия

ВСУ атаковали перевозившего гуманитарный груз на лодке волонтера

Хинштейн: ВСУ атаковали волонтера, перевозившего гуманитарный груз на лодке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали волонтера, перевозившего гуманитарный груз на лодке. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Украинский дрон в селе Званном Глушковского района атаковал волонтера, который на лодке перевозил гуманитарный груз. Травмы получил 50-летний мужчина. У него осколочное ранение левого плеча, правого голеностопного сустава», — написал чиновник.

Еще один удар дрона пришелся на село Большое Солдатское. Там пострадал 67-летний местный житель. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб позвоночника. На данный момент он находится в тяжелом состоянии.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что разминирование Курской области идет полным ходом. Он добавил, что для полной очистки Курской области от мин потребуется как минимум несколько месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банки стали лишать россиян доступа к деньгам. За что?

    Иностранец получил большой срок за попытку ввезти в Россию наркотики в анальном отверстии

    Россиянка проспала свою остановку и стала жертвой смертельного изнасилования

    Кремль выразил сожаление из-за действия Европы

    Российского пловца дисквалифицировали за допинг

    Песков назвал цели ударов по Украине

    ВСУ атаковали перевозившего гуманитарный груз на лодке волонтера

    Шаляпин отреагировал на звание альфонса

    Украина запустила по российским объектам крылатую ракету большой дальности

    Российские онкологи спасли пациента с гигантской опухолью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости