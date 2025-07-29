Вылетевший с Пхукета российский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Вылетевший из Таиланда в Россию пассажирский самолет вернулся на Пхукет

Вылетевший из Таиланда в Россию пассажирский самолет вернулся в аэропорт на Пхукет из-за технической неисправности. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что борт выполнял рейс с тайского острова в Новосибирск и взлетел в 9:25. Однако вскоре лайнер развернулся и направился обратно в авиагавань. Некоторое время самолет кружил над аэропортом, вырабатывая топливо. После посадки пассажиров отвезли в гостиницы.

Ранее самолет авиакомпании «Победа», вылетевший из Москвы, вынужденно вернулся в Шереметьево. Отмечается, что борт должен был следовать по маршруту Москва — Калининград.