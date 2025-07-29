Задержание завербованного за границей для теракта в России иностранца попало на видео

ФСБ показала мигранта, завербованного для подрыва военного в Ростове-на-Дону

ФСБ показала задержание гражданина одного из государств Центральной Азии, завербованного за границей для подрыва высокопоставленного военного в Ростове-на-Дону. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.

На видео показано, как правоохранители подъехали к иностранцу на улице и положили его на асфальт. Они надели на него наручники, подняли и посадили в служебную машину. На допросе мигрант рассказал, что приехал в Россию и в Санкт-Петербурге с ним встретился некий мужчина, который передал ему пакет со взрывчаткой и сказал, что его надо отвезти в Ростов и расправиться с одним из военнослужащих.

Ранее сообщалось, что фигурант — 43-летний мужчина, которого завербовали украинские спецслужбы. По заданию куратора он приехал в Ростов-на-Дону, где арендовал квартиру и провел разведку по адресу проживания цели. Мигрант должен был расправиться с потенциальной жертвой с помощью самодельного взрывного устройства.

