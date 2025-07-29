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14:19, 29 июля 2025Россия

Замдиректора российской школы занижала оценки сыну участника СВО с одной целью

Замдиректора школы под Калининградом занижала оценки сыну участника СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

В поселке Васильково Калининградской области замдиректора местной школы занижала оценки сыну участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила региональная прокуратура на своем сайте.

В ведомство с просьбой провести проверку обратилась мать выпускника 11 класса. В результате сотрудники прокуратуры установили, что замдиректора учебного заведения произвольно ставила школьнику оценки «хорошо», в том числе в даты, когда уроки не проводились. Как выяснилось, целью сотрудницы школы была попытка лишить мальчика права претендовать на получение медали за успехи в учебе. Чем был мотивирован ее поступок, не уточняется.

Изучив все обстоятельства, прокуратура внесла представление директору школы, а также возбудила административное дело по статье о нарушении прав и свобод учеников образовательных организаций. Кроме того, замдиректора привлекли к дисциплинарной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее в Челябинской области сыну участника СВО пришлось сменить фамилию из-за травли в школе. Как рассказала региональный детский омбудсмен Евгения Майорова, фамилия мальчика стала поводом для насмешек, что доставляло ему психологический дискомфорт, мешая ему нормально жить и учиться.

ЖЗЛ
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