В Челябинской области сын участника СВО сменил фамилию из-за травли в школе

В Челябинской области сын участника специальной военной операции (СВО) был вынужден сменить фамилию из-за травли и насмешек в школе. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова в своем Telegram-канале.

«К нам обратилась мама мальчика, который столкнулся с серьезной проблемой — насмешками сверстников из-за своей фамилии. Это создавало ребенку сильный психологический дискомфорт, мешая ему нормально жить и учиться», — написала Майорова.

Она отметила, что для смены фамилии необходимо письменное разрешение органов опеки, а также отца, находящегося в зоне СВО. Несмотря на это, уполномоченный по правам ребенка и ее коллеги смогли собрать необходимые документы и «обеспечить оперативность процесса».

В данный момент мальчик уже получил новые документы, заключила Майорова.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев разъяснил, что законопроект по профилактике травли в школах не будет направлен на наказание, перевод буллеров в спецучреждения для трудных подростков будет возможен только в том случае, если не сработали другие меры.