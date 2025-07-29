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06:31, 29 июля 2025Наука и техника

Новый iPhone получит рекордный зум

MacRumors: iPhone 17 Pro получит 8-кратный зум и новую кнопку управления камерой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Apple

Флагманские смартфоны Apple получат новый телеобъектив и дополнительную кнопку управления камерой. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на неназванного инсайдера.

Источник рассказал, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, которые представят в сентябре, получат совершенно новый телеобъектив с 8-кратным оптическим зумом — рекордным для техники Apple. Актуальная модель 16 Pro имеет функцию 5-кратного оптического увеличения. Авторы отметили, что такая камера будет эффективна на различных фокусных расстояниях.

Также флагман должен получить еще одну кнопку для управления камерой. В 2024 году все устройства серии iPhone 16 вышли с кнопкой Camera Control, которая используется для фото- и видеосъемки, увеличения кадра и переключения между режимами. Таким образом, новые смартфоны Apple будут иметь две кнопки, связанные с камерой.

В заключение инсайдер рассказал, что для iPhone 17 Pro выйдет совершенно новое приложение для съемки фото и видео. Оно будет ориентировано на профессиональных пользователей. Программа будет конкурировать с Halide, Kino, Filmic Pro и прочими сервисами.

В конце июля выяснилось, что стоимость iPhone 16 снизилась до 60 тысяч рублей. На старте продаж — осенью 2024 года — аппарат продавали за 114 тысяч рублей.

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